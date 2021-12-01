在經歷11月的大起大落之後，歐股在12月首日早市上揚，逢低買進的投資人紛紛回籠。不過投資人仍擔心Omicron變種病毒是否會在冬季拖累經濟活動。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤上漲3.19點或0.69%，為466.15點。周二股市出現暴跌，隨後美國和歐洲期指價格紛紛上漲。

礦業股上揚2%。由於市場對新變種病毒的擔憂，讓銅價上揚，推進相關股票表現。

石油股也上漲2.1%。在OPEC召開會易前夕，油價上漲。主要產油國預計將討論如和應對新病毒可能帶來的需求放緩影響。

歐洲藥物監管單位主管Emer Cooke表示，針對新Omicron新冠病毒量身打造的新疫苗，歐盟有信心在三到四個月內放行和投入使用。Cooke也補充表示，既有疫苗將繼續提供保護力。

在個股表現中，全球最大電氣化園藝工具製造商Husqvarna上漲3.5%。該公司上調整體財務目標，並提高了機器人割草機和其它電池動力產品的成長目標。

在個別股市上，德股漲1.0%，英股漲1.2%，法股漲0.7%。