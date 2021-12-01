OMO開店平台CYBERBIZ今(1)宣布，推出新服務「CYBERBIZ TICKET」，協助品牌官網販售電子票券。「CYBERBIZ TICKET」適用於多元情境商品及服務，包含課程、票券、服務類商品及商品券等等，採線上購買、線下掃碼核銷，實現線上線下會員導流，並協助商家克服履約保證金問題，目標在攻佔票券市場，CYBERBIZ重要夥伴宏亞(1236)今也宣布，推出「宏亞食驗室」，利用CYBERBIZ所建置的官網等線上通路的資料，實現F2C(Factory to Consumer)。

CYBERBIZ執行長蘇基明表示，CYBERBIZ希望持續為商家創造更適合經營電商的環境，推出「CYBERBIZ TICKET」就是要讓品牌官網能夠販售更多面向的商品和服務，且為消費者拓展更多元化的購物體驗，讓電商買賣變得更簡單。

2020年起，因疫情加速零接觸式的電子支付應用，且政府目標在2025年前將掃碼普及率提升至9成，電子支付與票券市場在環境和政策的扶植下發展逐漸成熟。CYBERBIZ洞悉商家在經營電商時除了商品以外，同時也有販售課程與服務等遞延性商品需求，因此開發並推出「CYBERBIZ TICKET」，當消費者成功購買電子票券後，系統即會發送核銷使用的QR CODE給消費者，消費者以此可直接至線下門市核銷兌換。

「CYBERBIZ TICKET」具備三大優勢，首先，免質押履約保證金，創造服務化商品商機；再者，建立會員，實現全通路整合；最後，即無紙化票券送禮，協助商家輕鬆跨足線上贈禮市場。

CYBERBIZ合作夥伴宏亞(1236)今也加碼宣布，推出「宏亞食驗室」，利用CYBERBIZ所建置的官網等線上通路的資料，用以開發新產品，實現F2C(Factory to Consumer)。

展望2022年，CYBERBIZ將深化OMO，開發創新商務模式，與社交媒體做結合，讓更多店家與消費者體驗電商的便利性；並持續拓展全球市場，包含東北亞與歐洲等區域，將台灣品牌賣到全世界，讓世界看見台灣，迎接貨暢其流、全民電商的時代來臨。