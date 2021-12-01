據六都最新公告移轉棟數資料顯示，反映10月房市交易熱絡，11月六都移轉棟數合計2.59萬棟，月增9%且年增6%，若統計前11月房市移轉棟數，2021年房市出現「南台灣崛起」的趨勢，台南市與高雄市前11月的移轉棟數，已經超越去年全年，市場明顯比北部更為火熱，而全台2021年的移轉棟數有機會挑戰35萬棟，創下近8年新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年10月房市交易表現熱絡，帶動11月的建物買賣移轉棟數增溫，11月移轉棟數表現最突出的是新北市與高雄市，新北市11月移轉棟數又重新站回7千棟，高雄市則是11月移轉棟數4715棟，兩者都創下房地合一1.0上路後的新高，同時也是新北、高雄近71個月來的新高量。

台北市11月移轉棟數2711棟，月增11%但年減17%，新北11月移轉棟數7113棟，其中又以三重區、林口區、板橋區增加較多，主要因新成屋移轉棟數增加所致，而新成屋交易主要集中在二重右岸重劃區、板橋江翠、林口新市鎮等整體開發區，桃園市則是4426棟，月持平且年微增3%，台中市則是4762棟，月增9%但年減8%，台南市11月移轉棟數2227棟，月增8%且年增8%，高雄市則是11月拉高至4715棟，反映當地房市交易大幅增溫，移轉棟數增幅位居六都之冠，月增16%且年增26%。

南台灣的房市交易熱絡，台南市前11月移轉棟數2.4萬棟，已經超越去年全年的2.3萬棟，高雄市則是前11月移轉棟數4萬棟，同樣超越去年的3.8萬棟，曾敬德表示，目前房市交易熱絡，12月工作天數也較10、11月還多，12月移轉棟數有機會再向上推升，全年移轉棟數有機會挑戰35萬棟，不僅移轉棟數創下8年新高，若搭配房價表現來看，2021房市是「價量齊揚」的一年。