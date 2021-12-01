2021台北燈節「七彩八寶新世界」17日至26日在萬華艋舺舉行，今年「首創的AR科技虛擬燈區」，包含燈籠高高掛燈區、主燈NEW展現打籃球的英姿，及來自深海的水母，並有家喻戶曉的三麗鷗家族包含Hello Kitty、布丁狗、雙星仙子及「汪汪隊立大功」。

台北燈節17日登場，首創AR科技虛擬燈區。（楊亞璇攝）

台北市政府觀光傳播局副局長李麗珠表示，燈節期間除了萬華艋舺現場燈飾及舞台展演外，活動期間將在官網線上播出限定節目，邀請名人參加《燈節大來賓》聊艋舺、猜燈謎、玩遊戲，及《世界看見艋舺》節目看看外國朋友看了會跳舞的主燈的反應，還有《線上賞燈趣》一探燈飾影像與藝術家專訪，直播期間也將不定時出現QR Code，只要拿出手機掃描即可填寫抽獎資料參加「看直播抽汽車活動」，掃越多次中獎機會越大。

台北燈節17日登場，首創AR科技虛擬燈區。（楊亞璇攝）

李麗珠指出，今年燈節因新冠疫情從元宵節延後至今，面對Omicron變異株來勢洶洶，觀傳局都準備好了，燈節設有主燈區及親子區2大管制區，皆須落實實名制、量體溫、戴口罩才能入場，若疫情升溫，有相對應防疫計畫因應，請民眾放心。

觀傳局表示，除了主燈「NEW」及三大主題燈區「七彩」、「八寶」、「新世界」外，2021台北燈節將傳統揉合現代科技，首創AR科技虛擬燈區，全新的多元賞燈體驗，絕對讓民眾耳目一新。

觀傳局說明，三處AR虛擬燈區分別為「燈籠高高掛燈區」，將可以欣賞到今年多盞美麗的主題燈籠在天空高高掛起，帶著祝福飛往全世界；第二個由主燈NEW展現打籃球的英姿，第三則是為「來自深海的水母」，將於萬華艋舺老街緩緩漂浮。

活動創意總監李明道Akibo表示，AR技術已經是現在很重要的科技元素，今年更與研發團隊共同開發虛擬燈區，民眾只要在活動官網或到活動現場掃QR code，下載專屬手機APP，即可身歷其境，享受到超現實的視覺體驗。

觀傳局說，今年特別將好好看公園規劃成小朋友最愛的國際肖像明星燈區，邀請到家喻戶曉的三麗鷗家族，包含Hello Kitty、布丁狗、雙星仙子還有「汪汪隊立大功」現身活動現場帶來可愛的專屬花燈，活動也特別安排了5場IP見面會，屆時這些肖像明星將會親臨現場，與大小朋友一起同樂。

觀傳局指出，今年特別邀請表演藝術家-宋少卿及面白大丈夫-董軒耿賢，還有台北曲藝團80、90後相聲男團加上喜劇演員黃逸豪，以幽默輕鬆的方式，演出講·艋舺線上單元，帶著民眾穿梭時空，了解萬華地區的歷史及人文特色。

12月17日起活動周邊將實施交通管制，部分路段則全線封街禁止通行，包含貴陽街二段(長沙-西昌)、康定路(和平西路-艋舺大道以及西園路一段-梧州)、廣州街(梧州-環河)、浯州街(桂林-和平)、西昌街(桂林-廣州)主要道路，以及舊西園路、康定路（長沙街到艋舺大道）部分巷弄，請欲觀賞燈節民眾，搭乘捷運及大眾運輸工具前往，避免開車擁塞、破壞玩興。

觀傳局表示，配合2021台北燈節長達10天活動，各大觀光旅遊業者也相繼推出精彩的旅遊行程，包括14家旅行社、共22條專屬套裝行程。