跨年倒數一個月，你想好去哪玩了嗎？『2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀』 2021.12.31(五)將施放888秒大型藝術煙火，不用出國就能欣賞國際級的絕美煙火秀，還有一站玩到底的超豐富行程，高雄最強跨年煙火，充滿巧思的精彩設計，重磅亮點曝光。

今年特別請國際級工藝大師製作多款藝術特效煙火及頂級尺玉煙花，展現『昇曲導付』等花火特效，一朵朵花蕊層層綻放，唯美浪漫，還有從歐洲引進、首次在台展演的『冷焰驅動飛行器特效煙火』，使煙花彷彿空中水母、閃亮躍動，打造一場視聽覺饗宴，與民眾一同迎接平安、璀璨的2022年。

受到疫情影響，今年雖然很多人無法出國跨年，但感謝全台團結防疫，大家能一起在台迎新年，義大世界特別打造國際級藝術煙火，搭配歐風建築，類出國浪漫指數超級高！

2021.12.31(五)晚間23:59分，將於義大世界大草坪施放888秒大型藝術煙火秀，分為『關懷、希望、勇氣、未來』四大主題，今年特別請國際工藝大師為頂級尺玉以及多款不同尺寸煙火製作升級版-『昇曲導付』煙花，在高空煙火上載附多顆小煙火彈，透過極致工藝，呈現『昇小花、昇分砲』的精緻藝術花火，施放時小花煙火會先層層躍動盛開，色彩綺麗多變，有的則如同數顆流星劃過，接著大尺寸的火樹銀花震撼綻放，細膩的鋪陳，為今年的大型高空煙火增添細緻唯美的氛圍。

義大世界跨年煙火已是全台著名的跨年活動，第13次舉辦，為了讓大家耳目一新，10月時首波曝光高空煙火將運用斜坡式地形，使煙火以大扇形方式呈現，繽紛艷麗、令人目不暇給；而越近跨年，第二波公布的秘密武器，就是遠從歐洲搭機飛來的嬌客-冷焰驅動飛行器，這是首次全台獨家亮相的煙火展演方式，透過飛行器與獨家設計，讓金色煙花如同水母悠遊夜空，璀璨閃耀地飛翔，充滿無限生命力與希望，近看震撼、遠看讚嘆的更多煙火驚喜，等你親臨感受。

除了看煙火，義大遊樂世界2021.12.31 (五)加開星光場，從早上九點營業至晚間八點，從早玩到晚，星光場還有特別的火山秀及不同於白天的表演節目，16:30後入園只要299元，享受夜間樂園的獨特風情；跨年來場視覺、味蕾雙饗宴，義大皇家酒店與義大天悅飯店推出超搶手跨年星光宵夜，在擁有震撼視野的戶外廣場享受美食，近距離欣賞888秒絢爛煙火，大人999元起、孩童599元起，義大天悅飯店空中花園另有星光BBQ，五小時饗宴讓您盡情享樂至2022年，享受絕佳煙火視角，每人3300元起，搭配住宿專案只要1800元起！

今年因為疫情，讓我們更加團結、珍惜彼此，『2022紫耀義大 樂享平安-義大世界跨年煙火』，希望透過美麗煙花，祈願新年全民平安快樂、百業復甦，民眾參與跨年活動請配合現場防疫規定，義守大學煙火觀賞點內請全程佩戴口罩(飲水除外)，入口處需量測體溫、手部酒精消毒、完成實聯制登記，防疫優先、安心跨年，更多資訊請至2022義大世界跨年官網查詢www.edaworld.com.tw/2022/。