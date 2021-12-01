王道銀行(1)日舉行線上法說會，公布今年前三季合併稅後淨利25.12億元，較去年同期成長42％，每股稅後純益達0.49元，也大幅成長53％。明年企金與個金業務將同步衝刺，企金部分將深耕集團企業同時開拓中型企業、拓展綠能產業客群與高資產群族；個金方面則將深化財富管理業務往來，以提供多元化服務與滲透率為目標。

王道銀行總經理李芳遠表示，今年獲利大幅成長的原因，包括持股28％的中華票券資產規模持續提升下獲利成長21％、百分百持有的美國華信銀行獲利更大幅成長超過四成，加上積極調整存放款結構，大舉拓展中小型企業存款戶，放款部分則汰換高風險的授信客戶，提升授信資本報酬率，整體獲利得以有較好的表現。

展望2022年，李芳遠表示，企業金融方面將持續深耕集團企業，以及開拓中型企業及綠能產業客群，企金客戶也將延伸至相關高資產家族客戶。另為持續提升手續費收入，將開發各類型專案及結構性融資，並增加國內外聯貸收入，同時加強貿融及外匯交易，增加財富管理跨售手續費收入。

個人金融方面，已經建置財富管理業務團隊，希望與企金商金橫向業務合作，深化財富管理業務往來，提供多元化服務與提升滲透率；持續產品線優化及系統整合，提升客戶優質服務體驗。