財政部賦稅署1日發布新聞稿指出，近期為地價稅開徵期間屆滿，若個人因離境兩年被除籍，只要配偶、直系親屬還設籍在該戶，仍可適用自用住宅地價稅優惠稅率千分之2。

另外針對綜所稅申報部分，若個人符合三種情況任一種，則必須在台申報綜所稅。首先是在我國境內設有戶籍且課稅年度內在境內居住合計滿31天；其次是在台有戶籍居住1～31天，但生活及經濟重心在我國境內者；第三種則是在台灣無戶籍，惟課稅年度內在我國境內居留合計滿183天者。

近期全球疫情在新型變異株Omicron肆虐下，依然籠罩不確定性，不少海外工作的國人因疫情無法回國，甚至遭到除籍。

財政部表示，如果本人若因疫情留居海外遭我國強制除籍，在地價稅方面，只要在9月22日前本人、配偶或直系親屬再於原住處辦理完成戶籍登記，即可繼續適用自用住宅稅率。

我國每年11月1日～30日為地價稅開徵季節，據賦稅署統計，2021年全國地價稅開徵戶數為867萬戶、稅額為905億元，全國平均每戶地價稅額為10438元。

所謂地價稅是依照土地用途與地價，採累進稅率課稅，依土地稅法規定，我國除農地為課徵田賦（自1987年已停徵），其餘土地都要課徵地價稅。

目前地價稅基本稅率為千分之10，若超過累進起點地價，地價稅率也會向上調整，最多可課徵超出起點地價的千分之55，換言之，非自住用地適用地價稅率為千分之10～55。

但我國考慮到部分土地屬於自用用途，因此土地稅法第17條訂定優惠稅率，若本人、配偶或直系親屬設籍的自有住宅占都市土地面積小於90坪、非都市土地面積小於210坪等，只要在每年9月22日前、也就是地價稅開徵日前40天向國稅局提出申請，皆可享有千分之2的優惠地價稅率。

舉例來說，原本A的自用住宅用地稅率適用自住優惠地價稅率，但A因疫情影響無法回國導致戶籍於2021年2月遭遷出而無人設籍該址，則2021年11月繳地價稅時，仍可適用千分之2稅率。

若要繼續適用自住優惠稅率，則A本人、配偶或直系親屬只要在2022年9月22日前遷入戶籍，即可符合自住條件，繼續適用優惠稅率，權益不受影響。