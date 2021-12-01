大陸「造車新勢力」之一的理想汽車1日下午公布11月交付量成績，數據顯示，11月理想汽車交付量達13485輛，年增190.2％。2021年前11個月，理想ONE總交付量達76404輛；自交付以來，理想ONE累計交付量已達110001輛。

華爾街見聞報導，理想汽車10月份交付汽車7649輛，年增107.2％，11月的交付量明顯擴大。另外，同日稍早蔚來汽車也公布了11月交付量成績，數據顯示，蔚來11月汽車交付量達10878輛，年增105.6％，表現優於10月份。

表現回穩 蔚來汽車11月交付量年增105.6％
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