在眾多瑞士腕表品牌當中，獨立製表品牌ORIS以環保色彩鮮明、充滿了生活品味著稱，去年ORIS在遠東百貨信義A13打造全球首間「Watch & Coffee」複合式概念店，廣受歡迎，今年底ORIS加碼在板橋大遠百再增開一家腕表咖啡店，為歡慶開幕，展出多款年度新表，其中以孫悟空表最受矚目，金箍棒化為秒針，有著「時間操控在我」的意涵，別具意義。

ORIS板橋大遠百的「Watch & Coffee」複合店昨天開幕，模特兒展示孫悟空聯名表。（ORIS提供）

板橋大遠百ORIS「Watch & Coffee」複合式專賣店以北歐原木裝潢風格為基調，大門有ORIS泰迪熊迎賓，再加上空氣中飄散著咖啡香味，充滿溫馨氣氛，提供表迷融合視覺、味覺、嗅覺等五感美學的沉浸式賞表體驗。

長期致力環保的ORIS咖啡店選用宏都拉斯瑪爾卡拉地區的小農咖啡豆，小農以永續農業的方式施作，例如將椰殼鋪在樹下以減少雜草生長、防止土壤被雨水沖刷，保留周邊森林以增加田間生物多樣性，為避免大盤商剝削，咖啡豆直接向小農採購，以提高小農收益，並可幫助農民的孩子就學，充滿了人文關懷。

為慶祝複合店開幕，ORIS搶先引進多款年度新表，其中與上海美術電影製片廠 (SAFS)聯名合作的孫悟空限量表，源自1961年中國的卡通電影《大鬧天宮》，該片曾遭政治迫害，影片資料多數損毀、散失，只留下少量畫稿，直到1978年才得以上映，成為華語卡通電影史上重要的作品之一，ORIS以孫悟空為靈感，將金箍棒化身為秒針，表背有孫悟空圖騰，限量2000只，台灣分配到50只，已有不少表迷搶訂。

ORIS孫悟空限量表，將金箍棒變成秒針，全球限量2000只，7萬元。（ORIS提供）

深受表迷喜愛的Big Crown系列腕表，今年推出指針式日曆表，指針式日曆位於6點鐘方向，搭載ORIS自製機芯Calibre 403，上官網註冊會員資料可享10年保固期。另外ORIS也復刻已停產10年的Rectangular系列方型機械表，有黃、藍、碳灰、波爾多紅等各色表盤與表帶，顯得更加繽紛多彩、充滿活力。

ORIS遠東百貨信義A13或板橋大遠百的腕表咖啡複合店於12月18、19、24、25日四天舉辦開幕慶優惠，店內拍照打卡並上傳社群媒體，即可獲得限量耶誕禮，送完為止。

ORIS孫悟空限量腕表，底蓋有孫悟空圖騰鐫刻。（ORIS提供）

ORIS複刻已停產10年Rectangular方形腕表，色彩繽紛，更添活力，5萬5000元。（ORIS提供）

ORIS Rectangular波爾多紅方形腕表，5萬5000元。（ORIS提供）

ORIS Big Crown指針式日曆腕表，搭載自製403機芯，9萬8000元。（ORIS提供）