一個人的面相不但可以看出性格，也可以看出運勢，同時決定他是否可以當官、當多大的官。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，法令紋鮮明不中斷、眼睛黑白分明、印堂山根寬廣相連、眉形細長而整齊、下巴長而上翹的人，特別有當官的命，在公司中容易升職當長官，在公家機構升遷也非常快速，能手握大權，發號施令。

▍1.法令紋鮮明不中斷

法令紋代表官運、事業、權威、號令、指揮權等，法令紋在34歲之前慢慢形成較佳，意味著中年運勢通暢順利。若太早形成，雖然少年得志， 但比較勞心費力，性格容易孤傲自大。法令紋又叫「印綬紋」，代表權威、學術、調令、文書，有法令紋者屬於實權派人物，可以掌握命令和指揮權，如果在35歲以後形成法令紋，事業將迎向光明，有望功成名就，若五官與法令紋分布協調，這樣的人福祿壽俱全，富貴雙顯。

▍2.眼睛黑白分明

從面相角度來看，眼睛能決定官運如何，一般來說雙眼有神、黑白分明、形狀細長的人，具有當官的命格。炯炯有神的眼睛代表此人精力旺盛，精氣充足；眼睛黑白分明，代表此人判斷力強，能明辨是非，是個正人君子；眼睛細長的人做事沉穩，性格穩重，是一個有長遠計畫、做事深思熟慮的人，擁有這樣的面相，非常適合當官。

▍3.印堂、山根寬廣相連

印堂象徵一生運勢，一個人的印堂面相如何，與他這一生的命運、官運、官位的高低息息相關，想知道自己此生是否有當官的機會，不妨看看自己的印堂。一般來說印堂圓潤、寬廣、飽滿的人，官運亨通，可以仕途順利。相反若是一個人的印堂低陷、狹窄，則說明此人運勢不佳，缺乏智慧，這類人想當官非常困難。

▍4.眉形細長而整齊

眉毛代表一個人的性情和人際關係，眉毛若是過於散亂，代表此人運勢低迷，不僅缺少官運，財運及事業運同樣也不順遂。如果眉毛整體比較淡薄，則表示此人「六親無靠」，周圍的人際關係非常糟糕，無法透過貴人幫助在官場往上爬。

▍5.下巴長而上翹

下巴在相學中代表著一個人的責任心、蓄財力和晚年運，下巴厚實且凸出明顯之人，是真正官運旺盛之人，下巴也代表自身的財運，如果擁有圓潤、凸出且厚重的下巴，說明此人一生富貴，聚財旺盛，事業容易達到顛峰，是真正實力派，對於權力有很強烈而堅定的想法。

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