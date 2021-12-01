祥城建設與「建築安全履歷協會」近日特別舉辦「Alfa Safe 耐震工法施工說明會」。（柯宗緯翻攝）

高雄精華地段日漸稀少，建商多半規畫超高豪宅，但有一特例為祥城建設在愛河畔的自立路打造31樓超高新建案，坪數約40-70坪，主打是換屋族「定居宅」。為了超高建築的抗震安全，祥城建設與「建築安全履歷協會」近日特別舉辦「Alfa Safe 耐震工法施工說明會」。

營建成本日益提高，但祥城建設總經理洪振耀表示，建築的安全是責任也是承諾，於是在大樓結構中最重要的一樓工期中，邀請大家來見證祥城建設為住戶安全把關的用心，一本初衷選擇超高標準的「Alfa Safe耐震系統工法」來建造結構。

此案使用了基樁工法及Alfa Safe耐震工法，並安裝了1/2樓層的住友橡膠制震壁來增加結構的耐震強度，混凝土的配比也經過多次的試拌。施工期間並由第三方技師公會針對各樓層結構柱、牆、樑、板的施工查驗及審核，以期達到超高安全指標。」

「台灣建築安全履歷協會」理事長戴雲發指出，Alfa Safe耐震系統工法」已正式經過「國家地震中心」實體測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的耐震韌性較傳統工法提升許多，可大幅提升施工品質，更能確保建造的房屋安全穩固。

祥城建設總經理洪振耀強調，繼熱銷個案「祥城」、「祥祥城」之後，此一超高新建案，將是祥城建設持續成長的里程碑，期許未來每一位住戶好朋友都能在此安然居住。

祥城建設新推建案「祥城祥城」為31層樓超高建築，座落於自立一路鄰近愛河河畔公園、高雄新車站與中都濕地，環境、商圈、學區完整。由於周邊沒有類似的新推案，所以更加引起各界矚目、期待。但目前為施工期間，銷售時程未定。