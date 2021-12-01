六福村主題遊樂園的年度盛事「童話耶誕」即日起至明年1月2日登場，民眾持1張面額1000元的5倍券，可享1大2小或2大1小入場，感受飄雪的耶誕村氣氛，園區還推出快閃優惠，即日起至12月5日，變裝成「魷魚遊戲」的指定角色，也可享門票399元優惠。園區內還可使用國旅券、客庄券、滿竹券等。

童話耶誕營造濃厚的耶誕氣氛，成為近期熱門打卡地點，包含高達5米的巨型胡桃鉗、五顏六色的巨型棒棒糖跟甜甜圈點綴，以及人造飄雪，十分夢幻也具有耶誕氣息。

園區也特別整理出容易遇到耶誕老公公的4條耶誕路線，其一為每天下午2點在「耶誕糖果派對」日間遊行出沒，不過周一停演。其二為選購限量的耶誕禮物包，上午10點、下午3點即可參加耶誕老公公見面會，但周一停演。其三則是預訂大西部牛排館的「冬季耶誕饗宴」，用餐同時可欣賞耶誕秀演出。第四則是小朋友變裝打扮，假日的11點參與「小精靈變裝派對」，與耶誕老公公近距離唱跳互動。

即日起至12月5日，園區也推出快閃優惠，入園民眾打扮成魷魚遊戲的負責人、參賽者、木頭人娃娃等角色，即可享成人優惠價399元。更多訊息可至六福村官方網站、臉書粉絲專頁查詢。