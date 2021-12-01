每年12月在南台中家扶中心與民間企業透過天使樹為弱勢兒童募集耶誕禮，持續20年寒冬送暖活動去年因疫情劃下句點；台中在地冰淇淋業者為讓天使樹精神延續，毅然接棒發起「你送禮、我請冰」號召企業與民眾認捐千份「愛的禮物」，看到弱勢孩子在願望卡上寫下「想要一條棉被，讓爸媽寒夜裏有棉被可蓋。」也讓人憐惜不已。

由台中市前市長胡志強夫人邵曉鈴發起的天使樹活動，在歲末寒冬為南台中家扶中心關懷的小朋友募集耶誕禮物，20年下來已逐漸培養一群愛心企業與人士在耶誕節慶認領心願卡送愛心，唯去年因疫情中斷，為讓社會愛心仍有平台可持續送暖，位台中草悟道商圈寶格冰淇淋也擴大持續六年的歲末募集弱勢兒童耶誕禮物活動，老闆楊俊男發心要募集千份「愛的禮物」，透過「你送禮、我請冰」回饋熱心認捐的民眾，一起陪伴孩子們度過一個暖心的耶誕節。

南台中家扶中心主任王金敦表示，受疫情影響該中心關懷的家庭戶數成長至1095戶、1743名兒童，不少家庭是因為疫情父母失業，而也因為受疫情影響，10月、11月捐款比去年同期縮減3成，希望透過寶格冰淇淋的愛心募集，可以讓中心關懷的家庭和孩子們都有一份愛的禮物。

寶格冰淇淋也在1日邀請弱勢家庭兒童到店DIY製作冰品，並許下對明年的期望，孩子們純真的願望掛滿寶格的耶誕樹：「希望有保暖的衣物可以穿。」、「希望疫情趕快過去，讓爸爸媽媽可以去上班。」、「希望寒冬爸媽有棉被可蓋」…，社工表示，不少受關懷的家庭棉被早已使用多年該置換，孩子還因此出現異位性皮膚炎，還小朋友說，爸媽把棉被給他們蓋，如果多一條棉被爸媽寒夜就有被子蓋了。

寶格冰淇淋也歡迎民眾踴躍響應，可親送禮物至寶格冰淇淋台中旗艦店，或是郵寄至禮物健檢處（台中市西區大全街118號，須註明耶誕禮物募集活動），前600位贈禮者，寶格除請吃冰品，更提供免費禮物包裝、消毒整理服務，期待透過小小的善意，重新喚起社會對弱勢家庭的關注。