高雄1至9月30日死亡事故較去年減少24人，「交通大執法」也將延長實施至年底。（高雄市府交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

交通部公布110年1至9月30日車禍死亡人數，高雄市較去年同期減少24人，降幅9.2％為六都第二，高雄市府表示「交通大執法」同步延長實施至年底，請市民朋友務必遵守交通規則。

高雄市道安會報分析，交通部今(1日)公布110年1至9月30日車禍死亡人數，高雄市為237人，較去年同期減少24人，降幅9.2％為六都第2，僅次於台中市；110年1至9月每10萬人口中30日死亡人數為9人，為六都第4、全國第13。

高雄市府交通局說明，深入分析高雄事故樣態，年齡層高齡族群(65歲以上)為最多，交通工具以機車為主，肇因方面則以未注意車前狀況、未依規定讓車及違反號誌管制為主。針對上述核心族群推動各項道安工作，除由高雄市副市長林欽榮領軍組成跨12局處宣導小組外，並指派副秘書長王啟川指揮工務、警察、交通等局處創立「易肇事防制推動小組」，以加強各單位間橫向聯繫。

警察局表示，為有效防制道路交通事故案件發生，市長陳其邁前已於道安會報指示執法小組工作強度，至今年底前警察局將持續執行「高雄市交通安全大執法」勤務，警方將針對「超速駕駛」、「闖紅燈」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」、「大型車裝載、行駛違規」等惡性違規項目加強取締。

交通局長張淑娟表示，依歷史數據來看，每年12月底交通事故皆有明顯增加情形，原因不外乎天氣變化致影響駕駛人反應能力，歲末飲宴也容易造成酒後駕車行為，除已協調相關單位共同宣導「路口慢看停、行人停看聽」、「酒後不開車」等重要觀念外，並與區公所合作，深入易發事故的行政區直接與里長進行對談並進行交安宣導，提醒該區市民肇事特性並應留意路上道路交通安全。

「面對問題是解決問題的第一步！」張淑娟補充，為了讓用路人更加認知所面臨的交通風險，交通局也製作事故週報圖卡，希望透過週報圖卡廣傳里鄰群組，讓民眾明確理解交通事故成因及預防方式；在道路上除透過警方強力執法外，市府也將延續10月交通安全月力道，提醒民眾務必得遵守交通規則。

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