傳出對民進黨立委高嘉瑜施暴的高嘉瑜男友林秉樞，近期母喪時聲稱有多名大咖會到場，引發外界關注。民進黨立委范雲證實，林秉樞曾透過自己向總統府要到電子輓聯。對於高嘉瑜的遭遇，范雲也強烈譴責暴力。此事也在PTT上引發網友熱議，並引來網友們的一片噓聲和批評。

根據《周刊王》有知情人士指出，林秉樞常以國安人士的身份遊走政壇，林母出殯場合，曾透過范雲向總統府申請總統蔡英文的電子輓聯，總統府事後追查發現，竟是林秉樞以國安局名義透過范雲索取，讓外界錯愕林怎會如此大膽。綜合媒體報導，范雲1日下午證實，自己是透過其他立委認識林秉樞，並強調應嚴厲譴責對女性的暴力。

對於高嘉瑜遭男友施暴，范雲連續兩天在臉書上發文譴責暴力，她今天(1日)在臉書上表示，「該說對不起的，從來就不該是被害人！」該譴責的，一直都應該是是行使暴力的人、容忍暴力的環境，以及許多在被害人傷口上灑鹽責怪或質疑被害人的惡質言論！「謝謝嘉瑜委員 勇敢站出來說出自己的經歷」。

范雲認為，親密關係中的暴力，加上性私密影像遭威脅帶來痛苦、驚慌、恐懼、傷害，沒有經歷過的人，真的很難想像！自己做爲嘉瑜委員的同事，除了支持她、謝謝她的勇敢，共同譴責施暴者外，也想呼籲大家，一起來對抗和防制實體和數位世界的性別暴力。

此事也在PTT上引發網友熱議，「終於出來了」、「民進黨一堆不查證靠攀關係結交朋友的」、「又是你」、「拖這麼久是不是又很怕看錯風向？」、「什麼爛事都有妳」、「罵柯文哲指名道姓，遇同黨輕描淡寫」、「看到范，先噓在說」、「這還是我們鏗鏘有力擲地有聲的范委員嗎」、「每次都有你欸」、「號稱女權鬥士，同黨女生被欺負也不先開砲」、「怎麼什麼怪事都有你」。