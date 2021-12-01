「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，還遭拍私密照片與影片以致她不敢分手；林今（1）日遭逮時聲稱照片都是高傳給他的，而且他是「第一次打女人」，不過法院資料一一打臉，林去年8月曾恐嚇前女友要殺掉對方，6年前更是討錢不成毆打父母讓，對方申請保護令，，連他幼時的鄰居說跟他小時候斯文有禮貌的形象差很多。

林秉樞遭逮後裝無辜說「我是第一次打女人，不知自己為何會這樣」；不過據法院資料，林在去年8月與1名徐姓前女友爭吵，恐嚇徐女「我殺了妳」、「殺妳小孩」等語，要求徐女辭掉工作，對方若不從就威脅要散布手機內裸照和影片、打電話給對方主管等。今年9月2日被依恐嚇罪判拘役40天，得易科罰金，緩刑2年。

林去年8月曾恐嚇前女友要殺掉對方，6年前更是討錢不成毆打父母，連他幼時的鄰居說跟他小時候斯文有禮貌的形象差很多。（資料照）

此外，林秉樞6年前曾對父母親因要錢不成，對其施暴、恐嚇，父母心痛之下聲請保護令，當時法院的判決書曾提及林男失控後曾破壞家具、匯款單和筆錄，保護令成立後林就必須與父母保持100公尺距離，為期2年。

據三立新聞網報導，林秉樞位在板橋、與父母同住的住家雖有燈光，但鄰居說全家很早就已搬回南部，鄰居對他們家的印象也不深，有住在當地許多的鄰居透露，，張男小時候逢人就會打招呼：「平日他滿有禮貌的，學識滿高的，斯斯文文的，對啊你不惹他的話應該是還OK」，根本都不知道張男有暴力侵向。

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