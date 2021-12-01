光鼎生技(6850)以毛細管電泳技術為核心，搭載專利光學模組，生產Qsep系列生物片段分析儀，搭配特用卡匣耗材以為銷售，為亞洲唯一毛細管電泳技術原廠供應商。

Qsep系列生物片段分析儀為光鼎生技百分百技術自主進行開發，以毛細管電泳技術和專利光學模組為核心，自2011年第一種機型問世開始，躍居為亞洲唯一毛細管電泳原廠，後經不同市場所需延伸開發，並透過經銷代理模式將產品銷售至世界各地，目前在全球擁有超過40餘間經銷商，產品則已銷至50餘國。此次以「Qsep系列生物片段分析儀」為標的提出申請，榮獲衛福部/經濟部第20屆藥物科技研發發展獎的金質獎肯定。

光鼎生技產品線橫跨現代分子生物學實驗流程，包括前端檢體採樣處理、PCR擴增、生物片段分析及數據整合等完整需求，提供全球客戶一站購足的服務與完整解決方案。

光鼎生技致力於提供全球客戶「精準、快速、直覺化」的基因檢測平台，期許能以創新的研發思維讓基因檢測生活化。Qsep系列生物片段分析儀可適應各式場域，完美契合客戶所需，在「生物科技研究」、「基因檢測」、「臨床診斷」等三大領域進行無限應用延伸開發，在藥物科技研究發展上提供最大助力。