考量年輕人投資理財時間提早，期交所深入大專院校推廣期貨知識及期貨模擬交易，協助年輕人建立正確期貨交易及風險控管觀念，於今(110)年舉辦兩階段「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽」，第二階段納入程式交易下單，競賽將到12月30日止，經統計迄11月底止，有逾35%參賽隊伍維持正報酬，期交所提醒各參賽隊伍，把握最後一個月競賽期間，擬定兼顧風控的交易策略，方能在終場展現最佳成績。

期交所「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽」，第一階段於4-5月競賽，大專院校教授、學生反應熱烈；繼而於舉辦第二階段競賽，並首次納入程式交易下單功能，自10月18日至12月30日競賽。兩階段共祭出85萬元獎金，總計吸引2千位學生組隊參賽。

期交所表示，第二階段競賽同時涵括一般介面、程式交易兩種下單方式，吸引刻正學習撰寫程式交易學生投入競賽，有逾2成參賽隊伍使用程式下單，賽況激烈。經統計10月18日至11月30日最新競賽成績，在第二階段參賽256隊中，累積報酬率為正報酬隊伍數達89隊，其中報酬率大於100%以上有來自台北商業大學財金系、高科大金融資訊系、台北大學金融及合作經濟系、明新科大財金系、政大財管系，另有5隊報酬率介於50%~100%、78隊介於0%~50%。共逾35%參賽隊伍競賽首月成績為正報酬。

本競賽係以金融教育為出發點，依競賽辦法最終成績係先取正報酬隊伍之夏普比率前60名者，再依其累積報酬率排序取前20名給獎。經檢視正報酬隊伍中，不乏兼顧風險控管，夏普比率亦相對較高的隊伍。惟依辦法，競賽期間須交易完成四類競賽商品、交易天數須達競賽期間交易日三分之一等規定，仍有部分隊伍未達成，期交所特別提醒參賽隊伍須注意。因應金融科技潮流，期交所仍鼓勵參賽隊伍多加使用本次競賽的最大特色功能「程式交易」，相較傳統一般交易方式，程式交易優點為自動執行交易、嚴守交易紀律、並可透過歷史資料回測優化交易策略等。