浩鑫(2405)今舉行法說會，浩鑫今年轉型有成，累計前3季毛利率達37.08%，創下歷史同期新高，也帶動營運正向發展，第2、3季營運維持獲利，公司看好第4季在訂單動能回溫、醫療產品挹注下，可望保持獲利，全年轉盈可期。浩鑫累計前3季仍虧損2147.3萬元、每股虧0.06元，今年第三季單季的EPS就達0.05元。浩鑫總經理鄭瑋勳表示，浩鑫和暄達醫學合作的第一個產品AI科技醫療氣墊床，預估明年Q1很快就會問世。

浩鑫總經理鄭瑋勳表示，今年對浩鑫而言危機就是轉機。今年影像辨識和AI機器人的需求也開始回溫，浩鑫智慧防疫機在台灣很快地落地，浩鑫積極投入台灣醫療防疫市場，憑藉本身在高科技電子長期耕耘的經驗，短時間內推出零接觸智慧防疫自助機Kiosk產品，針對醫療院所的智慧防疫機，已有超過40家的醫療中心開始使用。第三季商用版本的智慧防疫機出貨也到達150台，台北的公有市場都已經有浩鑫智慧防疫機的身影，這是浩鑫很有代表性的產品，將IT產品賣到傳統市場。

鄭瑋勳表示，2018年起浩鑫逐步退出低毛利筆電代工業務後，並與客戶搭配將新品往利基型Mini PC、Kiosk等產品發展，不過部分訂單受疫情影響，將遞延至明年推出，營收占比仍以XPC為主，占比高達8成，剩餘2成則是暄達醫學貢獻。浩鑫和暄達醫學合作的第一個產品科技醫療氣墊床，預估明年Q1很快就會問世。

今年浩鑫首季醫療的營收占比約17%，而3Q已經上揚到23%，法人估明年醫療營收占比可望續揚。