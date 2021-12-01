周三公布的調查數據顯示，歐元區11月製造業成長加速，但供應鏈瓶頸問題加劇，導致產出受限，而原物料成本也正以近20年來最快速上升。

歐元區IHS Markit製造業PMI終值從10月的58.3微升到11月的58.4，低於初值的58.6，但仍遠高於50榮枯線。

衡量產出指數從53.3升到53.8。該指數也被視為是經濟健康的良好指標。

IHS Markit首席經濟學家威廉森(Chris Williamson)說，強勁的PMI指數表現掩蓋了製造業目前面臨的嚴峻商業環境。儘管需求依然強勁，新訂單進一步獲得改善，但供應鏈情形以令人擔憂的速度在惡化。

供應鏈的中斷已經讓原物料成為賣方市場。投入價格指數僅略低於10月創下的歷史新高，仍在次高水準。

工廠將更多的成本轉嫁到客戶端，並以近19年以來的最快速在提升價格。產出價格指數從72.6升到73.7。這似乎也表明，歐元區通膨率將持續高過歐洲央行目標。