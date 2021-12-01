為了推動台灣與歐盟產業聚落交流，工總邀請歐盟產業聚落合作平台為台灣的歐盟產業聚落合作平台網站使用者，以及有興趣成為網站會員，提供相關的介紹與說明課程。

歐盟成長總署為鼓勵境內中小企業與產業聚落進行更多國際交流，因此創設「歐盟產業聚落合作平台」(ECCP)，推動歐洲中小企業與產業聚落建立國際合作。ECCP業務包含提供網路平台；網路合作夥伴搜尋機制、增進國際合作的諮詢服務，以及舉辦產業聚落媒合活動等。目的協助其成員提升在歐洲及國際場域的能見度，掌握相關國際產業聚落脈絡。

對台商而言，申請加入ECCP會員後，透過刊登公協會與相關宣傳，可增加曝光與搜尋，可加強歐盟中小企業與產業聚落，交流與合作，是相當好的資源。

為推動台歐盟產業聚落交流合作，工總協助推廣台灣公協會及產業聚落使用ECCP平台。工總邀請ECCP秘書處國際交流工作團隊經理Mr. Jan Maarten de Vet以及成員Ms.Veronika Müller針對我公協會與產業聚落ECCP會員資格申請，以及ECCP平台之使用，進行線上教學與介紹。

工總期待，未來能讓我公協會與產業聚落透過ECCP平台增加更多台灣與歐洲間產業聚落及廠商間的交流，為後疫情時代的台歐商業合作共創新模式。