雲林縣北港鎮義民廟供奉108名義民與1頭義犬，廟方針對國人盛行飼養貓、狗等「毛小孩」，推出寵物幸運沙。今年廟方興建民間忠烈祠許願池，利用剩餘石材磨成細沙，製成6種幸運沙，其中寵物幸運沙透過義犬將軍加持，可保佑「毛小孩」平安健康。

廟塚合一的義民廟至今已有200多年歷史，記錄清乾隆年間台灣林爽文之亂，笨港地區居民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，並飼養1頭靈犬晝夜守禦，後來盜賊派人毒死靈犬，再利用夜晚突擊，108名義民不幸全數罹難，後人因此建廟供奉義民與義犬。

內政部長徐國勇去年致贈北港義民廟「台灣民間忠烈祠」匾額，去年廟方以「民間忠烈祠」為主題興建許願池，今年9月啟用，並利用剩餘石材磨成細沙，製成姻緣、事業、學業、健康、財富、寵物6種幸運沙，其中寵物幸運沙由義犬將軍加持，極具特色。

義民廟常務委員吳國興表示，相傳義犬將軍特別喜愛幼童，幼兒若無端哭鬧，可向義犬將軍求取「乖乖童衣」，保佑孩子平安好照顧；義犬將軍也是「毛小孩」的守護神，經常有民眾帶著貓、狗來參拜，幫寵物點光明燈，因此寵物幸運沙一推出，便有不少民眾求取。

吳國興說，北港義民廟是台灣少見的閩人系統義民廟，獲清朝頒「旌義」匾額，與客家系統獲頒的「褒忠」匾額有所不同，廟方近幾年與桃園市平鎮區褒忠祠義民廟進行交流，藉此發揚義民文化與精神。最近適逢褒忠祠義民廟230周年慶典，2廟將互贈紀念品，幸運沙是北港義民廟準備的紀念品之一。