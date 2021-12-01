陷入背水一戰的統一獅隊，台灣大賽系列賽第4戰變陣，將蘇智傑拉到第1棒，總教練林岳平表示，主要是考量他這幾場的打擊都是上壘為主，在教練團討論之下，決定讓他擔任開路先鋒。

尋求衛冕的獅隊連霸路岌岌可危，前3戰雖然安打數多，但只有林安可敲出1支二壘安打，其餘都是短程一壘安打，得分效力不彰，反觀兄弟安打數雖不多，但靠著堆壘後長打出現，且都是致命的全壘打，前3戰轟出破總冠軍賽的7轟，取得3比0的「聽牌」優勢。

今天獅隊決定在打線上做變動，將蘇智傑拉到第1棒，捕手則從林岱安換成陳重羽，「餅總」說：「會把智傑擺第1棒，是想利用他的上壘，他最近的選球、安打都是上壘為主，所以想試試看。」

反觀已經取得3勝0敗「聽牌」優勢的兄弟，先發打線上完全「複製貼上」，與第3戰打線相同，總教練林威助表示，在還沒有拿到第4勝前，還是要全力搶勝，專注在球場上。

「賽前講的東西也都差不多，就是把好的氣勢、專注度、霸氣拿到場上。」林威助認為，現在的情況「專注」最重要，「不要有任何雜念。」

台灣大賽G4中信兄弟先發打線

第1棒：王威晨，三壘手

第2棒：江坤宇，游擊手

第3棒：許基宏，一壘手

第4棒：陳子豪，右外野手

第5棒：周思齊，指定打擊

第6棒：詹子賢，左外野手

第7棒：岳東華，二壘手

第8棒：高宇杰，捕手

第9棒：岳政華，中外野手

投手：華德茲

台灣大賽G4統一獅先發打線

第1棒：蘇智傑，左外野手

第2棒：陳傑憲，中外野手

第3棒：林安可，右外野手

第4棒：郭阜林，一壘手

第5棒：陳重廷，三壘手

第6棒：林子豪，指定打擊

第7棒：林靖凱，二壘手

第8棒：陳重羽，捕手

第9棒：林祖傑，游擊手

投手：胡智為