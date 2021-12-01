夢時代自即日起起至12/13止，在8樓時代會館推出宛如繪本場景般的「OPEN!甜甜森林特展」，現場打造5大萌系拍照區、顏值系「森林輕食區」及甜甜系「聖誕選物區」，並祭出周末限定「瑞穗鮮奶體驗活動」，還有高雄獨家、2公尺高的「OPEN!家族X卡娜赫拉」聯名造型大氣球，準備獻給高雄民眾美好的甜甜時光！

OPEN!家族今年3月首度與日本知名插畫家卡娜赫拉(Kanahei)攜手合作，量身打造全新聯名造型，即日起，將以Q萌新裝在高雄夢時代推出「OPEN!甜甜森林特展」。「OPEN!甜甜森林特展」共有5大拍照區，進入展區可看到OPEN小將大氣球在森林入口開心迎接每位前來觀展的民眾；近千公尺的OPEN!魔法星空隧道，充滿聖誕星光浪漫氛圍，神秘絢爛美拍零死角；「OPEN!家族大氣球區」則派出深受粉絲喜愛的小桃及LOCK小醬，以2公尺高的巨大造型氣球，攻佔粉絲手機容量；「甜點造型野營區」將聖誕節必吃的草莓蛋糕變身成可愛帳篷，還有甜甜圈花朵陪伴民眾共度甜美的野營時光；另外還將瑞穗鮮乳盒放大了，巨大化牛奶盒在「瑞穗鮮乳區」排排站，如拼圖般拼湊出暖心甜點、誘人冰淇淋及飄舞聖誕雪花，絕對是2021年末必訪打卡景點！

為期17天的夢時代「OPEN!甜甜森林特展」，集結31家人氣顏值系餐點及質感好物品牌，網羅超過500種必吃必買商品，其中位於「森林輕食區」的吸睛美食有網路人氣品牌「時境玫瑰檸檬塔」，唯美的花瓣造型，9入一盒，內含布乳莓酪塔、玫瑰檸檬塔、莓果紅寶石三種口味，開展首二日下午2點推出買一送一優惠；來自台中的特色小店「一支毛」也推出9入可麗露禮盒，有經典原味、抹茶、巧克力及咖啡，四種口味可供選擇，表層富有焦糖香氣，內層滑順Q彈，口感外脆內軟；另還有曾榮獲南投十大伴手禮的「香草騎士巧克力工坊」，推出手繪宇宙巧克力，選用法國頂級VALRHONA巧克力，並添加台灣自產的香草籽，十顆巧克力各個絢爛奪目、口味獨特。

此外，聖誕佳節即將來臨，交換禮物是民眾聚會最期盼的環節，「聖誕選物區」嚴選多樣好禮，如「OPEN!好日子食物袋」，推出3L、2L及小吃袋三種尺寸，耐熱防水、乾食湯麵都可裝，折疊後為口袋大小，隨身攜帶便利；韓國直送設計款耳環「naif accessory」，以平實的定價，提供高質感飾品，無論是華麗、氣質、個性、古典等風格皆應有盡有，開展首二日推出正品3件9折，滿千元再現抵百元優惠；「GOOD good過的好好」綜合曲奇禮盒，內含奶香、黑巧克力、莓果三種口味，嚴選優質食材，採用低糖、少油配方，純手工烘焙而成，且包裝簡約，方便攜帶分享，均是聖誕交換禮物的好選擇！

夢時代表示，活動期間，民眾凡持夢時代會員卡至展區消費滿699元，即可獲得展區限定美食一份。同時，針對APP會員加碼推出好康抽獎，僅需扣抵1點OP點數，就有機會將價值640元的「OPEN!好日子食物袋」帶回家。周末還有「瑞穗鮮奶體驗活動」，12/4(六)完成展區指定任務，可免費兌換瑞穗鮮乳；12/5(日)舉辦2場「鮮乳布丁造型手作蠟燭」課程，民眾於展區當日消費累計滿799元即可報名參加，每場限額10名，歡迎有興趣的民眾前來觀展體驗！