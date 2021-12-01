Wedgwood銀白聖誕系列，冬青樹、槲寄生花環以及格魯吉亞耶誕樹圖騰搭配銀白基調，營造奢華優雅情調。（Wedgwood提供）

正式進入12月，街道上散發著濃濃的耶誕氣息，雖近年因疫情民眾無緣出國渡過佳節假期，歐洲居家品牌們便透過分享各國過節習俗、餐桌佈置等，為居家耶誕節帶來一絲異國情調，如來自英國的Wedgwood由於過去英國宗教關係，不能大肆慶祝耶誕節，因此也衍生出獨有的耶誕氣息，品牌以典雅的銀白色為基調推出「銀白聖誕系列」，圖騰上使用英國傳統冬青樹、槲寄生花環以及格魯吉亞耶誕樹等，呈現雪地意像，在耶誕飾品部分以藍白色系為主，圖騰則取材自品牌經典的Jasper系列，並推出限量「藍白聖誕倒數日曆」，每開一格便能發現小巧可愛的吊飾，該項商品一直深受消費者喜愛，甚至熱門到曾有消費者在一年前預訂，可見其受歡迎程度。

皇家哥本哈根Royal Copenhagen以「經典聖誕系列」點綴餐桌，營造耶誕氣息。（Royal Copenhagen提供）

而來自丹麥的皇家哥本哈根Royal Copenhagen，每年於品牌丹麥旗艦店舉辦「名人聖誕餐桌」，今年以「傳統和傳承」為題提供老中青三代同堂的耶誕餐桌佈置靈感，品牌也特別於W飯店總統套房復刻，使用 1895 年就推出由知名藝術家 Finn Næss-Schmidt 所設計的「經典聖誕系列」，搭配丹麥人耶誕派對必備小點耶誕胡椒餅、耶誕結、耶誕市集蘋果雞蛋糕球以及熱狗捲等，另外也推出耶誕新品如2021耶誕老公公、老婆婆、經典耶誕樹擺飾等將北歐歡慶耶誕的方式搬來台北。

西班牙首席瓷偶品牌 LLADRÓ 雅緻瓷偶為2021年設計獨特的聖誕電子賀卡。（LLADRÓ 雅緻瓷偶提供）

另外來自西班牙的瓷偶品牌 LLADRÓ 雅緻瓷偶，今年耶誕則以愛與關懷為出發點設計出四款專屬電子賀卡，如經典代表The Guest瓷偶、現代設計風格折紙豹、愛心小熊以及耶誕老公公等，另外也特別推薦全球限量750件的「燦艷花市」、全球限量500件的「高雅佳人」，運用精細的藝術品點綴家中，為家中打造精緻的情調。