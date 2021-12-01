Bryton群利科技全新的Rider S500，擁有多種實用功能。（陳筱琳攝）

工欲善其事，必先利其器，對於熱愛踩著自行車探索的車友，以及專業的登山賽選手來說，幫助他們找到方位的高性能GPS智慧自行車碼表就很重要，在這項產品擁有相當自信的Bryton群利科技，1日發表全新的S系列以及系列中的首款產品Rider S500，主打高效能以及對於訓練和競賽的輔助功能，要讓車友更能享受騎乘樂趣。

Rider S500比起過往機種擁有更強大的訓練功能，與全新的Bryton Active App連接後，可以快速建立結構化課表，更能直接匯入TrainingPeaks訓練課表和訓練筆記，而能夠顯示訓練筆記的貼心小功能，來自於旗下車隊Team Bryton Icefield選手盧紹軒的建議。

盧紹軒表示，過往利用碼錶進行訓練都只有數據顯示，雖然可以設定目標心率或功率等數值，但如果能有筆記輔助會更能掌握訓練課表的重點，也可以標註當天特別需要注意的部分，另外盧紹軒也打趣的說，其實最早想要有訓練筆記的功能是想要提醒自己回家吃飯的時間，甚至也想過要放上一些笑話或是勵志小語陪他度過訓練時光。

Rider S500另一個大幅升級的功能是路線規劃與導航的優化，在開發期間也委託Team Bryton Icefield選手們進行測試，熊凱文表示參與產品測試對自己來說是個非常新奇的體驗，尤其路線規劃和導航其實是自己過往較不熟悉的功能，以往總是習慣在熟悉的路線進行訓練，但這段時間透過協助測試的機會，除了給予工程師回饋之外，其實也因此開拓了許多有趣的新路線，目前更計畫著賽季結束後要進一步利用路線規劃與導航功能來趟單車冒險。

藉由Bryton發表新機的契機，平時分散在台灣各地的Team Bryton Icefield成員難得在台北相聚，也計畫接下來幾天於北部進行團練，共同迎接周末的「戀戀197」賽事，身為北部代表的蘇宇銘表示很期待帶著隊友們在台北團練，想帶大家體驗五指山、風櫃嘴、中社路的經典爬坡路線，車隊也會不定時透過Rider S500最新的Live Track功能於社群上分享實時位置，歡迎車友們追蹤，也期待和車友們在路途上巧遇。