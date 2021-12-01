新冠肺炎病毒新變異株Omicron來勢洶洶，引發不少民眾恐慌，不過中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音分析，從國外病例報告來看，此波流行以感染年輕人為主，且輕症居多，病毒不斷突變為預期中的現象，她建議完整接種疫苗，仍可降低重症機率及死亡案例。

張凱音表示，今年初因疫苗量能，各國均從年長者開始優先接種疫苗，而年輕人流動快、交流多，Omicron對年輕族群造成較大的威脅，並非是病毒的特性，而是從流行病學角度所觀察到的現象。

張凱音呼籲，如果民眾疫苗接種率提高，就能增加病毒的防禦率，要完整接種2劑疫苗，平日仍需戴口罩、勤洗手，阻擋病毒傳播，患病者少，病毒要突變的機率也就會降低。

至於Omicron的感染力可以達到1傳50人？張凱音則解釋，國外流行病學1傳多少人為數學推算的數字，會隨地區防疫政策不同而有所變化，只要民眾做好防疫措施、打完2劑疫苗，不須因傳播數字而過度恐慌。

張凱音也提醒，以今年5月的經驗來看，病毒只要進入台灣，傳播速度就會很快，而明年春節在即，居家檢疫政策從原本的14天改為7＋7和10＋4方案，民眾仍須慎防。國內專家也建議，因病毒不斷突變，2劑疫苗保護力會隨時間下降，建議在第2劑疫苗接種後6個月後，追加接種第3劑疫苗，民眾可隨時注意公告，完整接種疫苗抗疫。