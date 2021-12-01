「繪自然－博物畫裡的台灣」特展，展出博物學家和自然觀察者以科學插畫所記錄的台灣生態之美。（陳淑芬攝）

國資圖推出「繪自然－博物畫裡的台灣」特展，現場規劃有植物標本及畫冊，提供民眾現場繪製。（陳淑芬攝）

國資圖推出「繪自然－博物畫裡的台灣」特展，介紹十九世紀以來的科學繪圖及發展史，並展出博物學家和自然觀察者以科學插畫所記錄的台灣生態之美。國資圖館長劉仲成1日在開幕儀式中表示，館方珍稀館藏「蘭譜」，首度公開展出，收錄93幅蘭等色工筆繪畫，逼真傳神。

「繪自然－博物畫裡的台灣」特展由台灣博物館策展、財團法人台灣博物館文教基金會贊助，在公共資訊圖書館首度巡迴展出，自今年11月23日展出至明年3月6日。文化部政務次長、台灣博物館文教基金會董事長蕭宗煌及國資圖館長劉仲成、台博館館長洪世佑、策展人台灣大學教授胡哲明等人出席12月1日舉行的開幕儀式。

蕭宗煌指出，台灣博物館文教基金會去年起轉型，成為打造全國博物館的資源交流平台，希望藉由此次展覽，搭建起博物館與圖書館的雙向交流，促進館際間的多元應用，加強國內社教機構的互惠與互助。

胡哲明表示，科學繪圖兼具專業與美感，雖沒有文字描述，仍可栩栩如生的重現自然，生物科學繪畫在西方文藝復興時期，知名藝術家、博學者達文西將科學繪畫結合藝術，轉變成精準細緻的繪製作品，目前雖已邁入數位時代，但透過繪畫紀錄自然觀察仍是很好的訓練方式，也是修身養性過程。

至於國資圖館藏《蘭譜》， 劉仲成館長表示，作者川澄理三郎於1896年來台擔任隨軍攝影師，潛心研究蘭花，並以工筆畫紀錄逼真傳神，收錄93幅畫作；洪世佑表示，十九世紀以來，探索自然的博物學乘勢而起，探險隊除專家外，常有繪圖師隨行記錄，科學家本身常具繪圖能力，得以在野外或返研究室後，仔細的描繪紀錄對生物的觀察。