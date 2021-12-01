在北京一路抗議下，波羅的海三國議員團11月28日抵台訪問一周，預計出席「2021開放國會論壇」，並簽署開放國會聯合聲明。大陸國台辦發言人馬曉光今天（12月1日）發布「答記者問」稱，中方對此堅決反對，無論民進黨當局耍什麼謀獨花招都不會得逞。

波羅的海三國：立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞的國會議員，共計10人於11月28日抵台，展開為期8天的參訪行程，期間除了參加立法院在12月2日、3日舉辦的「開放國會論壇」，也將與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃會面，並接受外交部長吳釗燮款宴。

馬曉光表示，大陸外交部發言人已表明嚴正立場。大陸堅決反對建交國和台灣以任何藉口進行任何形式的官方往來。敦促有關國家恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題。

馬曉光表示，民進黨當局妄圖勾連外部勢力謀「獨」，無論耍什麼花招、玩弄什麼伎倆都不會得逞。