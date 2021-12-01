民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴監禁，昨(11月30日)在律師陪同下報案，並透過聲明表示希望不要再有下一個受害者，而林的身分也引起外界關注。曾邀請林上廣播節目訪談的作家蔡詩萍表示，自己曾在書店遇過他幾次，發現他會喜歡找一些知性的書來看，並透露林的家庭環境不錯，也喜歡出去旅遊。

根據TVBS報導，蔡詩萍受訪時表示，當初是認為林秉樞寫的文章看起來還有一些滿有意思的觀點，所以想說不然找他來聊一下，而自己見過他幾次，都是在一些買書的地方，他會找一些那種很知性的書來看。

蔡詩萍指出，林秉樞的家庭環境不錯，喜歡到處旅遊，而且他去旅遊的很多景點，都是那種知識型的點，比如到歐洲他可能去看馬克思的墓園。

此外，台北市議員徐巧芯日前也在政論節目《新聞大白話》中表示，「林先生跟我是同一個學校、科系，他是博士班，今天校友會的群組裡面，很多人在罵他詆毀校譽」、「我也去查一下，他用筆名在很多地方有寫很多文章，像是在《關鍵評論網》寫的文章很多都是政治性，很多都是批評國民黨，簡單來說他就是我們在講的那種塔綠班」。

徐巧芯認為，林秉樞本身就是對政治非常有企圖的一個人，還找到他在《思想坦克》上登文章；她也說，如果真的動粗，當然是讓大家覺得非常的不齒。