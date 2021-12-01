美國海軍陸戰隊（USMC）的F-35B垂升型聯合打擊戰機，進行了GBU-53/B「風暴破壞者」(StormBreaker)精準滑翔炸彈的首次試射，這型武器將可使戰機在百公里外投放，減少戰機被攻擊的風險，雖然F-35是匿蹤戰機，但是不必冒險挑戰敵方防空網是最高原則。

海軍科技(Naval-Technology)報導，「風暴破壞者」是雷神公司(Raytheon)所研發的小直徑炸彈，直徑僅有15~18公分，長度為176公分，可在F-35B的兩側彈艙裡安裝4枚。

由於F-35B的彈艙空間比F-35A、F-35C要少，陸戰隊特別需要這種可安裝進彈艙的小直徑炸彈發起尖兵攻擊，刺破敵軍的防衛網，之後再以該點為突破口，持續破壞敵軍防線。

在測試期間，1架 F-35B戰機與F/A-18E超級大黃蜂協力配合，由F/A-18E提供目標資訊，F-35B發射風暴破壞者後，超級大黃蜂戰機監控武器的飛行，直到成功撞擊目標為止。

雷神公司飛彈部門-風暴破壞者項目(Raytheon Missiles & Defense StormBreaker) 主管艾爾森‧霍雷特( Alison Howlett)說：「風暴破壞者的操作靈活性相當高，顯著提升了 F-35的作戰能力。」

風暴破壞者具有3種尋標模式：毫米波雷達、熱成像、雷射導引，彈體中部又有全球定位系統 (GPS)，以及A射B導資料鏈，可以應對任何作戰環境。

炸彈中段有收折式滑翔彈翼，可大幅延長炸彈的飛行距離，戰機在3000公尺高度投放時，射程達110公里。