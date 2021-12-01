南投縣衛生局，推廣均衡飲食餐盒。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

現代人生活忙碌，多數外食，南投縣政府衛生局社區營養推廣中心，為使民眾均衡飲食，攝取足夠營養，輔導縣內自助餐業者及社區供餐據點，製作健康便當，還以餐盤圖像概念設計便當盒，藉此宣導營養衛教資訊，養成民眾健康飲食習慣。

依據衛生福利部國民健康署「國民營養健康狀況變遷調查」，國人在6大類食物中，蔬菜類、水果類與乳品類均未達建議量，導致多數民眾缺鈣、成年女性缺鐵等問題。

為了讓民眾在食用便當時，兼顧營養攝取，縣府衛生局社區營養推廣中心，結合縣內5家自助餐業者及15家社區供餐據點，由營養師提供兩階段性輔導。

第1階段輔導備餐人員，運用調整飲食的概念，從食材挑選、切割烹煮技巧、簡易檢測方式等方式，發展更多適合長者容易咀嚼且軟硬度適中的餐點，及了解6大類食物分類，提供民眾均衡飲食的健康便當；第2階段追蹤受輔導業者辦理情形，是否依營養師建議進行調整與改善，經追蹤及檢視後，20家受輔導單位皆已配合辦理。

另外，針對一般民眾、長輩及家庭照顧者，以「我的餐盤」圖像概念及6口訣，製作「健康均衡飲食圖像推廣外帶便當盒」，供輔導單位使用，讓民眾在食用外帶便當或供餐據點的送餐時，可參考便當盒封面的營養衛教資訊，均衡攝取6大類食物。

衛生局長陳南松，提醒民眾善用「我的餐盤」均衡飲食口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，補充缺乏的營養素。