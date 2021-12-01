「2021年開放國會論壇」將於明天登場，波羅的海3國的國會友台小組主席及議員，首度聯合組團訪台準備出席論壇，並在今天赴立法院拜會，朝野黨團派代表到場歡迎，眾人各自搖著國旗，場面熱絡。立法院長游錫堃表示，此次見面雖是第一次，卻像老朋友般熟悉，因為彼此有民主自由的共同語彙。由於立陶宛即將在台設立代表處，游錫堃也藉此機會，正式邀請立陶宛議長希米利特訪台。

立法院、外交部、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，明起一連2天，將共同舉辦「2021年開放國會論壇」。此次論壇主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例、以及2022年後之規劃」，預計將有來自多國的國會議員將訪台參加實體論壇。

論壇召開前，蔡英文總統已先於29日在總統府會見10位訪台的波羅的海三國議員，；今天上午，游錫堃邀請訪賓早餐品嘗「阜杭豆漿」；下午，民進黨、民眾黨、時代力量立院黨團則各自派出代表出面表達歡迎，眾人並在議場前一同揮舞各自國旗，場面熱情且歡樂。

游錫堃表示，台灣雖然不是「開放政府夥伴關係聯盟」（OGP）會員國，但此次論壇共有21國、26位國會議員親自來台或以透過視訊參與，讓他深感榮幸，謝謝各國貴賓的參與。

游錫堃也指出，雖然這是第一次與波海三國的議員們見面，但感覺就像和老朋友相遇般的熟悉自然，「我想是因為我們有民主自由的共同語彙」。特別是1989年波海三國人民牽手形成的「波羅的海之路」啟發追求自由民主的強烈意志，才有2004年的228牽手護臺灣，乃至今日台灣與波海三國能團結一致共同抵禦專制極權大國的威脅。

值得注意的是，立陶宛雖因同意我國設立台灣代表處引起中國大陸強烈不滿，但立陶宛國會友台小組馬瑪竇主席也親自出席此次論壇。游錫堃說，他已藉此難得機會，鄭重邀請立陶宛的議長希米利特女士能訪台，期望馬瑪竇主席能代為轉交邀請函，期待在不久的將來能與希米利特議長會面，加深兩國友誼。