韓國中央防疫當局1日報告，國內4例Omicron新冠變異株疑似感染，除肌肉酸痛和呼吸道症狀外，目前這4例疑似病例均無異常症狀。

同時，韓國單日新增新冠確診病例首次超過5000例，創下最高紀錄，導致防控醫療系統亮起紅燈。醫界建議政府暫停分階段恢復日常防疫模式，儘快收緊防疫措施，以緩解醫療重壓。

1日韓國報告新增感染5123例，首次超過5000例。現有重症患者723例，同樣創下歷史新高。