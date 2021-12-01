證券分析師林鈺凱表示，新變種病毒Omicron崛起，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾於參議院的利空發言，導致美股再度下挫，乍聽之下，似乎就是利空連發，台股應會受到拖累。不過，對照行情，台股不僅於11月30日隨即回漲99點，12月首個交易日更是繼續狂飆158點。

不過，為何鮑爾的發言引發美股下挫，惟台股卻並未受到影響，當中主要涉及幾個原因。首先，美股雖然回檔，但其實是先創歷史新高後的回檔，且以與台股連動性最高的費半指數觀察，原先歷史高點為9月16日的3484點，在11月1日改寫歷史新高後，更一路猛攻，11月22日最高更站上3982點。

而美股費半指數近日來的震盪，預估僅是一般的高檔整理，多頭格局並沒有任何改變。更何況台股直到現在，都尚未改寫歷史新高，既然連美股的漲幅都未跟上，投資人就不必過度擔憂會隨美股震盪的問題。

再者，Fed加速縮減購債與升息的腳步也早已不是新聞，且就2014年QE3退場的經驗觀察，縮減購債不一定會造成股市下跌，甚至可能不跌反漲；而升息問題，市場目前對升息的預期，最快也是明年6月，投資人現在反而要好好把握升息前的最後幾個月，最好操作的行情。