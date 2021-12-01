證券分析師趙彭博表示，美股30日四大指數全數下跌，台積電ADR也下挫1.79％，惟台股1日卻不懼美股的低迷氣氛，早盤開高後一路上漲，收盤更成功站上關鍵壓力點位17550點，以17585.99點作收，成交量能也尚未失控。

選股方面，本周投資組合中的李洲，股價已連三日漲停，目前股價28.45元，且量能尚未失控，後續似乎仍有上漲空間；不過，研判已不宜追高，投資人可待回檔時低接才是上策。

另外，投組中另一檔個股鼎天，股價1日也以漲停作收，惟本益比已達36.3倍，稍嫌過高，現階段不宜再追。

個股方面，本周納入投資組合的李洲，股價連三日漲停，且量能也尚未失控，研判股價後續仍有上漲空間。

展望後市，星鏈族群受Space X創始人穆斯克言論影響，若引擎生產問題無法解決，該公司恐面臨破產風險，導致低軌衛星族群股價1日整體表現不佳，惟研判此時可能是用低成本布局業績良好個股的最佳時機。