是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布與芬蘭國際科技公司Proventia Oy共同合作，開發最佳化電動車（EV）電池測試解決方案。Proventia Oy專門提供解決方案協助引擎、機械和汽車等產業，對抗氣候變遷。

現今的汽車製造商、供應商，以及測試機構，正積極提高電動車的行駛距離、效能和安全性，並且盡可能地降低成本。在這個競爭激烈的市場，如何大幅縮短高電壓EV電池的開發和測試時間為成功的關鍵。為此，是德科技與Proventia攜手合作，共同建構可加快部署時間，而且不受地點限制的安全測試實驗室。

Proventia總裁暨執行長Jari Lotvonen表示：「結合我們與是德科技的經驗和專業知識，Proventia可快速提供滿足客戶特定需求的最佳化電池測試實驗室。」

是德科技汽車與能源解決方案事業群副總裁暨總經理Thomas Goetzl表示：「我們很高興能與Proventia合作，為客戶提供配有是德科技精密電池測試解決方案的模組化、安全且快速的測試實驗室基礎設施。協助客戶在不犧牲電池效能、品質和測試範圍的條件下，加速推出電池產品。」