新北市議員葉元之上月總質詢時，建議市府將長輩敬老卡480點讓長輩彈性使用在YouBike，並請市府將疫情期間長輩沒用完的點數回饋長輩做一般小額消費，新北市長侯友宜當場承諾會朝這方向研議，不過近日社會局卻以財政困難為由，打了回票，他認為社會局應該重新研議；新北市社會局表示，新北市敬老愛心卡支出所剩無多，恐無法移作他用，明年會視財政狀況，研究敬老卡及愛心卡的點數再多元運用可能性。

葉元之表示，疫情期間，確實有好幾個月長輩都沒有出門，完全沒有使用到480點，所以只是要求市府將長輩沒用完的部分回饋給他們，並不會額外增加市庫的支持。

葉元之也說，台北市也已將疫情期間長輩沒用完的部分，回饋給長輩做一般性消費，且總質詢時，侯友宜市長也認同他的提議，希望市府能重新研議，把長輩應有的福利給他們。

新北市社會局回應，截至今年10月底止，新北市敬老愛心卡支出所剩無多，恐無法移作他用，明年將再視財政狀況，研究敬老卡及愛心卡的點數再多元運用可能性。