傳統書畫結合現代科技，開創影音視聽全新風貌！運用淡江e筆創作書法與繪畫的「ZOOM IN書畫傳真作品展」，即日起在淡江大學文錙藝術中心展出至12/15日。多位名家包括李奇茂、顧重光、周澄、陳若慧、黃中泰、沈禎、蔡愛珠、唐健風及策展人張炳煌等人的作品，巧妙結合書畫ZOOM IN技術，觀眾只要用手機靠近作品落款範圍，即可連結以影音方式生動呈現的作品內容，讓觀展體驗更上層樓。

淡大中文系教授兼文錙藝術中心主任張炳煌指出，「書畫Z00M IN」是淡大繼研發e筆數位工具之後，藝術結合科技的另一項創新，去年70年校慶時技術已成熟，當時即提出將於今年71周年校慶，進行一場完全具有書畫ZOOM IN功能的展覽，涵蓋雙主題訴求，更顯意義非凡。此舉打開新的里程碑，今後觀賞作品時，不再只是自己靜靜的欣賞體會，更可以深入了解創作者想要表達的內容，進而增進欣賞的角度和深度。

展覽共有120件作品，包括即將在12月落成的滬尾藝文步道詩書畫作品專題展共50幅。這些作品是淡水區公所主辦，由文錙藝術中心企劃，將展於和平公園內登上一滴水紀念館的坡道兩旁。吟詠淡水的古今詩作，由張炳煌教授以 e筆寫成，以淡水為主題的名家繪畫作品則燒製在瓷板上，順著坡道立於兩旁，民眾可在瀏覽淡水美景時，同時欣賞到名家的詩書畫作，引人入勝。