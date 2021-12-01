《南日本新聞社》報導，預計用於駐日美軍航空母艦艦載機「陸上航艦起降訓練」（FCLP），以及日本航空自衛隊、海上自衛隊等訓練的日本九州馬毛島，雖然仍在進行環境影響評估，政府卻已對當地工程所需的各種設施展開招標，遭專家痛批「輕視法律」、「讓日本民主劣化」。

根據報導，日本防衛省11月公開招標，項目包括於馬毛島上建立混凝土拌和廠、水泥儲存筒倉、碎石廠等設施，以便後續於該島進行鋪設跑道等工程，合約總價約170億日圓（約新台幣41.5億元），預定2022年1月17日決定得標廠商、2023年7月底前完成。

雖然在上述工程正式於馬毛島上展開前，當地環評報告便會出爐，但日本千葉商科大學校長、「環境評估學會」理事原科幸彥批評，在結果還未出爐前便「偷跑」進行前置作業，雖未違反《環境影響評估法》，但將傷害與其他民間關係者的感情。

原科幸彥更指出，若基地建設計畫最後因環評未通過而取消，簽署合約後支出的相關經費等於「白白浪費」；而在正式計畫獲得許可前，便以政府預算推進其附屬計畫，也可能出現程序問題。

針對此標案，馬毛島所屬的地方政府鹿兒島縣、西之表市已各自對防衛省表達抗議，強調此事「無法接受」。日本環境法律家連盟（JELF）理事菅野庄一更指出，在環評通過前便開始推進計畫，顯示防衛省根本不在意環評，就算結果不符預期也會繼續建設該基地，痛批防衛省「輕視法律」、「讓日本民主劣化」。

由於第5艦載機聯隊（CVW-5）的固定翼機隊已將駐地自神奈川縣厚木基地轉移至山口縣岩國基地，距離原本用於進行FCLP的硫磺島過遠，讓日本政府買下馬毛島，當作美軍最新的FCLP用地；而為避免遭批過於浪費，自衛隊表示，未來在未進行FCLP時，會讓部分美軍和自衛隊的訓練轉移至該島實施。