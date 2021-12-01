春節腳步逼近，近期國際間卻出現南非新變異株Omicron，導致各國邊境緊縮。專家表示，Omicron突破性感染比例較高但症狀較輕，民眾面對病毒變異不必太恐慌，預估未來的疫情會走向「感冒化」，而非「流感化」，病毒的毒性將逐漸減弱，待重症死亡風險低於流感，就可以和平共存。

台灣疫苗推動協會今日召開記者會，包括榮譽理事長李秉穎、理事長黃玉成都受邀到場，公布「職場防疫安全調查」。黃玉成表示，此次的調查發現，上班族最有感的防疫措施是辦公室總量管制（26.7％），另有近8成受訪者贊成未來以疫苗護照作為進入辦公室的條件。對於政府的防疫政策，最滿意的是公共廣場所強制戴口罩措施（25.3％），另有逾3成受訪者認為邊境管控仍有改善空間。

近期Omicron的出現導致各國邊境緊縮，外界也好奇專家如何解讀Omicron的風險。李秉穎會後受訪時表示，Omicron比較會突破性感染，但是症狀可能較輕，初步的資料看來是這樣，以前Delta的經驗也是這樣。根據英國對Delta的檢測，Delta的症狀是流鼻水，但不太會咳嗽，代表病毒無法侵犯下呼吸道系統，留在上呼吸道，所以只會流鼻水、鼻塞。他表示，病毒久了會慢慢和人類和平共存，變異就是一個過程，我們對變異不必太恐慌，應以平常心面對，戴口罩、勤洗手、不摸眼口鼻。

對於未來新冠肺炎的走向，李秉穎認為，未來新冠肺炎不會流感化，而是感冒化，像流感每年都需要打疫苗，雖然不停突變，但突變後的流感病毒還是蠻強的。至於新冠病毒，他預期仍會突變，毒性卻會逐漸減弱。流感的死亡率大約是千分之一或少一點，且不需封鎖邊境，以他個人的看法，未來待新冠病毒重症死亡小於等於流感，就可以和平共存，這個過程要耗時多久還不知道，不過目前時機未到。