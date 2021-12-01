台東縣政府推出的2021愛購台東消費季，累積登錄消費金額突破6000萬元，今天下午第1次抽獎，縣長饒慶鈴當場加碼抽10萬元現金，幸運得主竟然就是在離現場不到5公尺，在縣府大門執行量測體溫的「安心上工」彭小姐，她難以置信地說：真的是我嗎？

饒慶鈴今天下午在縣府大廳公開抽出「愛購台東消費季」幸運得主，依序抽出GOGORO 機車、IPHONE 13及農會10萬禮券後，饒慶鈴宣布加碼10萬元現金作為立即獎，隨機抽出編號後並在現場Call out ，距離不到5公尺旁，突然有手機響起。

在台東縣政府大門「安心上工」幫忙量體溫的彭女，驚訝接起電話、不敢置信地問「真的是我嗎？」，彭女說，原在珊瑚公司服務，受疫情影響已失業一陣子，抽到10萬元現金真的很意外，目前還沒有想到要怎麼運用這筆錢。

饒慶鈴表示，愛購台東消費季從11月12日開跑至今，累積消費登錄發票及收據金額達6000多萬元，除展現驚人消費力，更凸顯消費大眾對活動的積極參與。

今年度採取月月抽獎模式，從12月起至明年3月，每月都會抽出近40個獎項，且月月抽iPhone 13 pro、GOGORO等大獎，期盼能持續提升臺東經濟，歡迎縣民與觀光客在台東消費，消費越多中獎機會越多。

下一波抽獎時間預計於111年1月5日辦理，歡迎大家上網登錄發票累積消費金額，幸運得主就是你。本次抽獎得獎名單及活動相關資訊請上愛購臺東活動網站https：／／igotaitung2021.com／及愛購臺東活動FB粉絲專頁https：／／www.facebook.com／igotaitung查詢。