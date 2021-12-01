氣候變遷風險成金融業新顯學，對此，金管會主委黃天牧指出，金融機構董事會應就氣候變遷帶來的風險與機會，思考淨零排放的路徑圖，包括確認自身及投融資對象面臨的氣候變遷風險樣貌。

黃天牧是在保險事業發展中心主辦之「2022年經濟與保險發展論壇」致辭時，作了以上表示。

黃天牧表示，金管會已要求保險業及銀行業依TCFD氣候相關風險與機會之評估及揭露建議，於2022年6月提交永續報告書。他並指出永續金融的五項架構重點，包括：一、盤點自身風險。二、遵循國際規範與標準並於可資公信之架構下進行揭露。三、強化綠色投融資的決策能力。四、發展臺灣自身永續發展的模式與分類標準。

五、分享臺灣經驗並與國際交流。

黃天牧表示，氣候議題非僅法遵議題，更涉及策略思考，故氣候變遷壓力測試與一般壓力測試有所不同，重點在情境上的分析。金融機構董事會應就氣候變遷帶來的風險與機會，思考淨零排放的路徑圖，包括確認自身及投融資對象面臨的氣候變遷風險樣貌。