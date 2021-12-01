為提高疫苗施打率，屏縣府於百貨公司設疫苗注射站。(林和生攝)

新型非洲變種病毒Omicron來勢洶洶，為提高民眾疫苗施打率，屏東縣政府與縣內百貨公司合作，廣設施打站，加上屏東火車站及家樂福等增設疫苗施打站，縣府呼籲民眾盡早接受疫苗施打，以提升自身保護力。

首位在屏東太平洋百貨施打疫苗的林小姐說，自己第一劑打ＡＺ，聽聞可以混打莫德納，便決定就近施打，她笑著說，因為第一劑施打完畢身體不適、副作用大，加上別人說莫德納第二劑很恐怖，因此決定「親身體驗」，感受兩者不同。

屏東縣衛生局表示，即日起除了針對學生及上班族群在屏東火車站設站外，潮州火車站也在接洽安排中，另外針對社區民眾與家樂福、太平洋百貨、環球百貨合作，12月4日星期六下午1點到5點在家樂福新屏店，12月6日星期一下午3點到8點在家樂福仁愛店，12月1日至12月5日下午5點到8點，分別在環球百貨及太平洋百貨，都有提供莫德納疫苗施打服務。提醒民眾記得帶健保卡，第二劑要帶黃卡前往。

衛生局施丞貴局長表示，非常感謝屏東火車站、家樂福、環球百貨及太平洋百貨對縣府疫苗政策的支持，也提醒民眾新型非洲變種病毒Omicron國際間逐漸蔓延，在許多國家都已出現確診個案，國人切不可輕忽，雖然流行疫情指揮中心加強邊境管制，但病毒仍可能潛伏在人體內未被檢出，呼籲民眾儘早完成COVID-19疫苗施打，盡早產生抗體以提升保護力，日常生活中時時做好防疫措施，就能享有一個平安又愉快的春節假期。