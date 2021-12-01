為響應政府推動振興經濟方案，華南銀行與台北市大龍市場合作舉辦「來大龍市場，優惠龍總來」優惠活動，活動首日特別邀請財政部阮清華次長蒞臨市場與華南銀行董事長張雲鵬、副董事長林知延及總經理張振芳一同揭開活動序幕。

即日起至2022年1月31日止，在大龍市場用台灣Pay消費，每筆享30％回饋，等同消費打7折，單筆消費回饋金上限300元，每一帳戶回饋上限1000元，生鮮美食買好買滿，優惠還拿滿滿。

大龍市場歷經四年的規劃及整建工程，如今展現全新樣貌與活力，有別於一般的傳統市場，反而像是百貨公司的超市一樣，生熟食區分離，空間寬敞、乾淨又明亮，提供顧客良好的購物環境，且市場採取「乾濕分離」、「垃圾分類」、「行動支付」以及「禁用一次性餐具」，讓環境清潔與環保再升級。

華銀長期深耕各商圈市場，協助店家振興，本次在大龍市場積極導入台灣Pay，讓市場內超過9成的攤商都能刷台灣Pay付款，攤商也開心表示：「民眾漸漸都用台灣Pay來買東西，優惠這麼多，來客也明顯變多了」。現場民眾也說：「當然要用台灣Pay啊，很少看到優惠有30％的，還不用碰到錢超方便」。

華銀邀請尚未領取五倍券的民眾，綁定華銀支付(台灣Pay)數位五倍券，除可獲得300元加碼禮，完成綁定後到大龍市場使用台灣Pay消費，即可享有本次活動的30％回饋，且每一帳戶回饋上限拉升到1000元，優惠加乘再放大，民眾直呼「今年最大檔」。

華銀響應政府振興經濟不遺餘力，希望能在疫情趨緩下，大力推展優惠活動，讓市場攤商人潮回流，民眾購物也享高額優惠，創造雙贏局面。現今民眾已愈來愈習慣台灣Pay零接觸交易的支付方式，希望藉由本次大龍市場的活動，再吸引更多民眾加入台灣Pay的行列，數位生活與振興經濟大家一起來。