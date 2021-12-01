中油宣布自明（2）日凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油表示，依液化石油氣計價公式計算結果，12月液化石油氣每公斤應調降2.5元，惟自108年10月份至110年11月份為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足之吸收金額達20.3元/公斤，因此，12月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額。另尚未回補之吸收金額17.8元/公斤將於日後國際價格跌價時再行回補。
中油宣布自明（2）日凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油表示，依液化石油氣計價公式計算結果，12月液化石油氣每公斤應調降2.5元，惟自108年10月份至110年11月份為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足之吸收金額達20.3元/公斤，因此，12月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額。另尚未回補之吸收金額17.8元/公斤將於日後國際價格跌價時再行回補。
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