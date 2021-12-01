拉涅利上場聯賽對上曾經執教而奪冠的萊切斯特城（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[切爾西@沃特福德][12/02 (四)03:30] [編號 566]

沃特福德主帥 拉涅利 Claudio Ranieri 繼上場聯賽對萊切斯特城後，本場會再對上另外一隊曾經執教的前度球隊切爾西；拉涅利對於上仗射門次數比對手多，但最終落敗的結果感失望，認為球員缺乏了一股爭勝決心。守門員 福斯特 Ben Foster 養傷，繼續由 巴赫曼 Daniel Bachmann 把守最後一關。前鋒 波納凡屈爾 Emmanuel Bonaventure 及後衛 亞當·馬西納 Adam Masina 有輕傷不確定是否可以上陣。

切爾西中場 若日尼奧 Jorginho 上一場對曼聯的比賽犯了大錯導致先丟球，但之後將功補過打進點球追平；左邊衛 奇維爾 Ben Chilwell 受傷會由 阿隆索 Marcos Alonso 繼續替補。好消息是前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku 傷癒，上一場已有替補上陣，連同早前復出的 齊耶什 Hakim Ziyech 以及 普利西奇 Christian Pulisic，中前場人手充足。

沃特福德上仗聯賽2:4不敵萊切斯特城，單計上半場已落後1:3，戰況一面倒，防守不可靠。切爾西上仗聯賽1:1打平曼聯，連同盃賽近6場4勝2和，表現穩定，仍踞榜首；加上主力中鋒盧卡庫傷癒，鋒力如虎添翼。沃特福德近4次聯賽對切爾西全敗，實力明顯差距很遠，客勝機會超高。

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范戴克上一賽季作客艾佛頓受到重創 （圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[利物浦@艾佛頓][12/02 (四)04:15] [編號 570]

艾佛頓前鋒 理查利森 Richarlison 完成停賽本場可復出，但另一前鋒 卡爾沃特-勒溫 Dominic Calvert-Lewin 仍然在養傷階段。後衛 賀爾加迪 Mason Holgate 繼續需要停賽，將會由 戈弗雷 Ben Godfrey 以及麥可·基恩 Michael Keane 合作防守中路。艾佛頓近況低迷，主帥 貝尼特斯 Rafael Benítez 備受壓力，不過球會高層早前表明現階段還沒有打算換帥。

利物浦中堅 范戴克 Virgil van Dijk 和中場 蒂亞戈 Thiago，上一場聯賽對南安普敦都分別打進個人本賽季第一球；兩人上賽季作客艾佛頓俱受重創，主帥 克洛普Jürgen Klopp 表示二人不會有陰影，但承認德比戰的激烈程度超過一般比賽水平，是自己每一季最不希望應付的硬仗。

艾佛頓上仗聯賽0:1不敵升班馬 布倫特福德，最近6場聯賽1平5敗，走勢向下。相反利物浦越戰越勇，上仗聯賽4:0輕取南安普敦，各項賽事累積3連勝同時也攻進10顆進球；不過艾佛頓近幾個賽季主場對利物浦表現都十分突出，而且考慮到同市打吡乃榮辱之戰，都不一定會處於被動。利物浦火力全開，艾佛頓為面子主場亦不會死守，本場先取「進球」大。

推薦︰ <足球>570 利物浦@艾佛頓 大小[客隊] (利物浦 大 1.5)；大小[總分] (大 2.5)

京多安上一場聯賽取得進球同時也交出助攻（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[曼城@阿斯頓維拉][12/02 (四)04:15] [編號 571]

阿斯頓維拉新帥 傑拉特 Steven Gerrard上任之後連勝2場，士氣高昂。前鋒 丹尼·英斯 Danny Ings 上仗聯賽輪換休息，布恩迪亞 Emi Buendía 也只替補上陣，兩人本場都有機會以先發出戰。小將 楚克维梅卡 Carney Chukwuemeka 因不滿比賽時間太少，目前拒絕跟球會續約；據報已引起多間大球會包括曼城、利物浦及曼聯注意，有意收歸旗下。

曼城中場 格拉利許 Jack Grealish 有傷在身，本場不一定可倒戈；凱文·德布勞内 Kevin De Bruyne 早前確診仍在隔離，連同傷兵 菲爾·福登Phil Foden 也不能上陣。京多安 İlkay Gündoğan 上仗聯賽取得進球同時也交出助攻，這名德國中場經常能在兵源短缺下挺身而出，本場也會成為取勝關鍵人物。

阿斯頓維拉上仗聯賽2:1擊敗了水晶宮，主帥傑拉特接手後連勝2場，暫時仍處上任蜜月期。曼城上輪聯賽2:1擊敗西漢姆聯，連同盃賽一起算已累積了5連勝，而且曼城近5場作客聯賽只曾打平了利物浦，餘下4戰全勝，包括擊敗萊切斯特城、切爾西及曼聯，有能力終止傑拉特重返英超掌帥印之後全勝的走勢。

推薦︰ <足球>571 曼城@阿斯頓維拉 讓分 (曼城 (-1))；大小[總分] (小 2.5)