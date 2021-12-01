仁德區農會連續16年認養北台南家扶中心愛心竹筒，累計善款超過205萬元。(曹婷婷攝)

剖開的竹筒塞滿零錢也有鈔票。(曹婷婷攝)

家扶中心推出愛心竹筒助學，行之有年，北台南家扶中心全盛時期曾有數十個機構、社團、學校每年認養竹筒助學約200萬元，如今只剩台南仁德區農會連續16年認養竹筒不輟，16年來，更累積善款逾205萬元，成功挑戰全台第1個竹筒認養捐款超過200萬元的愛心農會。

「農會上上下下已經把零錢存竹筒當成習慣，沒想過要喊卡，就一路堅持到現在！」仁德曲農會總幹事曾佳哲剛當年開啟竹筒認養的總幹事、現為理事長的陳木發說，2006年看到一則家扶兒考取優質大學，卻無能力求學的新聞，決定發動員工與家政班成員認養竹筒。

今天竹筒回娘家，由於去年累計174萬元助學金，農會目標就是要挑戰200萬元，曾佳哲與陳木發率先捐贈1萬元紅包，緊接著，2人合力將今年認捐21支竹筒當場剖開，取出塞滿竹筒的零錢、紙鈔點算，加上現場義賣金額，一共逾30萬元，家政班指導員劉秀珠開心宣布，成功挑戰200萬元。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，仁德農會連續16年認捐竹筒，一件事一做就是16年，令人感佩。她說，早年竹筒助學曾掀起一股風潮，全盛時期為2006年至2009年間，當時每年竹筒學金約有200萬元，認養者眾，但目前認養的社團僅剩仁德農會一個，其他為個人居多，每年竹筒助學金約有100萬元，腰斬一半。