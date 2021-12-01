今年我鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦相繼遭中國大陸暫停輸入，為達到產銷調節，農委會祭出外銷、內銷、加工三支箭，只是今年初的鳳梨是靠5.6億的補貼才維穩，農委會表示，明年鳳梨的外銷獎勵持續，而內銷加工經費正在爭取當中。

根據農委會統計，提出今年鳳梨的外銷獎勵花費約3.4億元，由農損基金的項目支應，加工、運銷等2.2億金費則由農糧署支應。

農委會國際處長林家榮表示，明年鳳梨的外銷獎勵仍會辦理，標準尚在研議當中，但基本上將維持現行的標準，重點還是要看明年外銷市場，尤其是日本的訂單，國內生產的狀況也要考量。

林家榮指出，今年從3月1日到10月31號，這是一個比較特別的時期，這個時期比以往鳳梨外銷獎勵是加碼50％，雖然有得到效果，但是否明年要維持同樣的外銷獎勵標準，或者是回到過去的標準，內部還在進一步檢討。

農糧署表示，明年鳳梨的內銷、加工金費等仍在爭取當中。