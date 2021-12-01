現代人手一台智慧型手機，溝通聯繫時也常常使用通訊軟體，但有時候卻會遇到對方已讀不回的狀況，讓人相當困擾。《搜狐網》命理專欄發文指出，白羊座、雙子座、射手座和雙魚座的人最雙標，明明自己不愛回訊息，卻要求別人秒回。

1、白羊座

白羊座在自己有需要的時候就會化身急性子，不斷催促別人，覺得傻傻等待實在太浪費時間，因此當對方沒有在第一時間回覆訊息時，白羊座就會瘋狂電話轟炸，甚至責怪對方為什麼動作這麼慢；但如果立場調換，白羊座卻常常忽視別人的訊息，大半天才想起來要回覆，讓對方氣到不行。

2、雙子座

如果有人責怪雙子座為什麼沒有及時回覆訊息，他們總是可以搬出各種理由，而且還覺得對方在無理取鬧、不懂得體諒，認為自己沒有時時刻刻盯著手機，是一件再正常不過的事情；但如果換成雙子座有急事找別人，就會希望對方能夠立刻回覆，若是沒有秒回，他們就會生氣地責怪對方。

3、射手座

射手座認為自己已讀不回，是因為對方傳的都不是什麼重要的事，就算慢一點回覆也沒有關係，所以常常假裝沒看到訊息，等到心情好才拿出手機回覆；但是當對方沒有秒回射手座的時候，他們就會很生氣，因為他們覺得這是2種不同狀況，自己的事情非常重要，需要馬上得到回覆，自己一點錯都沒有。

4、雙魚座

雙魚座不會在自己的身上找問題，就算做了什麼令人生氣的事，他們也總是理直氣壯地無視自己的錯誤，反而將眼光放到別人身上，開始檢討起別人，如果有人被抓到把柄，他們就會第一時間跳出來譴責，所以當某個人沒有秒回訊息時，他們就會抱怨連連、指責對方，一旦輪到自己他們反而默不作聲。